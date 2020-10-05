Ручной подсчет голосов: пока три партии лидируют

На 14.40 часов дня ручной подсчет голосов на выборах изменил процентное соотношение голосов следующим образом:
1. Мекеним Кыргызстан" - 24,16%.
2. "Биримдик" - 21,53%
3. "Кыргызстан" - 9,22%
4. "Мекенчил" - 6,92%
5. "Республика" - 6,71%
6. "Бутун Кыргызстан" - 6,25%
7. "Ата Мекен" - 4,27%
8. "Ыйман Нуру" - 3,85%
9. "Бир Бол" - 3,37%
10. "Чон казат" - 2,86%
11. "Замандаш" - 2,94%
12. "Социал-демократы" - 2,02%
13. "Реформа" - 1,21%
14. "Мекен Ынтымагы" - 0,88%
15. "Ордо" - 0,22%
16. Партия ветеранов войны в Афганистане - 0,15%