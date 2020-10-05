Сурабалдиева: Либо сегодня решится судьба страны, либо мы станем рабами

Депутат от фракции СДПК и кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Эльвира Сурабалдиева призвала всех кыргызстанцев присоединиться к митингующим на площади в Бишкеке. Видео своего выступления народная избранница опубликовала на своей странице в соцсети.

"Уважаемые мужчины за мной стоят женщины, и мы не побоялись сюда выйти. Есть ли здесь мужчины? Не побоитесь ли вы? Все те кыргызстанцы, которые смотрят на нас сейчас в интернете, присоединяетесь к нам. Либо сегодня решится судьба страны, либо мы станем рабами всех тех, кто сейчас празднует свою победу в ресторанах", - сказала она.

Напомним, в Бишкеке сегодня, 5 октября, проходит митинг политических партий, не согласных с предварительными итогами голосования. На площади "Ала-Тоо" собрались представители партий "Республика", "Социал-демократ", "Чон-Казат", "Мекен Ынтымагы", "Реформа", "Ыйман Нуру", "Ордо", "Замандаш" и другие.