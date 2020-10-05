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Сурабалдиева: Либо сегодня решится судьба страны, либо мы станем рабами

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- Бакыт Басарбек
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Депутат от фракции СДПК и кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Эльвира Сурабалдиева призвала всех кыргызстанцев присоединиться к митингующим на площади в Бишкеке. Видео своего выступления народная избранница опубликовала на своей странице в соцсети.

"Уважаемые мужчины за мной стоят женщины, и мы не побоялись сюда выйти. Есть ли здесь мужчины? Не побоитесь ли вы? Все те кыргызстанцы, которые смотрят на нас сейчас в интернете, присоединяетесь к нам. Либо сегодня решится судьба страны, либо мы станем рабами всех тех, кто сейчас празднует свою победу в ресторанах", - сказала она.

Напомним, в Бишкеке сегодня, 5 октября, проходит митинг политических партий, не согласных с предварительными итогами голосования. На площади "Ала-Тоо" собрались представители партий "Республика", "Социал-демократ", "Чон-Казат", "Мекен Ынтымагы", "Реформа", "Ыйман Нуру", "Ордо", "Замандаш" и другие.


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URL: https://www.vb.kg/392653
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева
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Комментарии
Мнение
05.10.2020, 17:42

Вот рассмешила примитивное создание примитивным писком.

Народ не поддавайся чимкирикским играм.

Вспомнили они о народе вдруг.

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