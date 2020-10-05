Ручной подсчет голосов: "Бутун Кыргызстан" преодолел избирательный порог

На 17.00 часов дня ручной подсчет голосов на выборах изменил процентное соотношение голосов следующим образом:
1. Мекеним Кыргызстан" - 24,35%.
2. "Биримдик" - 22,74%
3. "Кыргызстан" - 9,3%
4. "Мекенчил" - 6,92%
5. "Бутун Кыргызстан" - 7,19%
6. "Республика" - 6,01%
7. "Ата Мекен" - 4,17%
8. "Ыйман Нуру" - 3,61%
9. "Бир Бол" - 3,31%
10. "Чон казат" - 2,49%
11. "Замандаш" - 2,59%
12. "Социал-демократы" - 1,81%
13. "Реформа" - 1,12%
14. "Мекен Ынтымагы" - 0,82%
15. "Ордо" - 0,19%
16. Партия ветеранов войны в Афганистане - 0,14%