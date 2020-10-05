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Митинг на площади Бишкека. К месту событий стягивают спецназ

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- Екатерина Улитина
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На площади Ала-Тоо продолжается митинг сторонников партий, несогласных с предварительным подсчётом голосов.

На площади собрались по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек. Перед собравшимися выступили лидеры 11 партий, участвовавших в выборах. Они требуют признать выборы несостоявшимися из-за многочисленных нарушений.

На митинге выступил известный акын Аалы Туткучев. Митингующие спели гимн. Время от времени звучат лозунги "кетсин", часть выступающих выступают за люстрации таких политиков как Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и другие.

Организаторы заявили, что акция протеста носит бессрочный характер.

Тем временем на старой площади расположились силы правоохранительных органов.

Многие участники митинга сообщают, что глушат интернет.


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URL: https://www.vb.kg/392657
Теги:
выборы, митинг, Бишкек, Кыргызстан, площадь Ала-Тоо
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