Митинг на площади Бишкека. К месту событий стягивают спецназ

На площади Ала-Тоо продолжается митинг сторонников партий, несогласных с предварительным подсчётом голосов.

На площади собрались по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек. Перед собравшимися выступили лидеры 11 партий, участвовавших в выборах. Они требуют признать выборы несостоявшимися из-за многочисленных нарушений.

На митинге выступил известный акын Аалы Туткучев. Митингующие спели гимн. Время от времени звучат лозунги "кетсин", часть выступающих выступают за люстрации таких политиков как Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов и другие.

Организаторы заявили, что акция протеста носит бессрочный характер.

Тем временем на старой площади расположились силы правоохранительных органов.

Многие участники митинга сообщают, что глушат интернет.