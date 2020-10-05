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Партии потребовали от ЦИК отменить результаты выборов и назначить новые

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- Бакыт Басарбек
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Политические партии "Ата Мекен", "Бир Бол", "Республика", "Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан", "Замандаш", "Реформа", "Ыйман Нуру", "Чоң казат", "Социал демократы", "Ордо" потребовали от Центральной избирательной комиссии отменить результаты прошедших 4 октября 2020 года выборов в Жогорку Кенеш. Об этом партии заявили в совместном заявлении.

"Мы заявляем, что выборы должны быть отменены в связи с массовым подкупом голосов избирателей, которых принудительно подвозили, регистрировали по форме-2 и заставляли их фотографировать бюллетени, носить опознавательные знаки в масках.

Мы заявляем, что не только голосование полностью сопровождалось неконституционными и незаконными действиями со стороны партий власти, коррупционеров и бандитов, но также сам подсчет голосов прошел с грубейшими нарушениями в условиях непрозрачности и незаконности!

Мы заявляем, что выборы прошли под давлением органов власти. На протяжении всей агитационной кампании и в день выборов зафиксированы факты принуждения учителей и сотрудников бюджетных организаций.

Мы выражаем свое абсолютное возмущение прошедшими 4 октября выборами в Жогорку Кенеш, которые нарушили все принципы демократического и правового государства. Массовый подкуп, угрозы и беспрецедентные нарушения в день голосования должны вести только в сторону отмены результатов голосования и назначению новых выборов в Жогорку Кенеш", - говорится в заявлении политобъединений.


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URL: https://www.vb.kg/392659
Теги:
выборы, Кыргызстан
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