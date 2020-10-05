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Политолог: "Ситуация опасная и крайне непредсказуемая"

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- Виктория Гунгер
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Очень опасная ситуация, разгоряченная толпа. Вполне может начаться серьезная дестабилизация. Силовики начнали стрелять, а значит, сценарий может быть хуже, чем при событиях 2010 года. Об этом сообщил VB.KG политолог Марс Сариев.

Он акцентировать внимание на том, что участники акции протеста готовы стоять до конца.

- А это значит, что разворачивается совершенно непредсказуемый сценарий. К тому же, здесь сильно натянута пружина регионального противостояния. Пока я не вижу внешних игроков, но если продолжится серьезная буча, они обязательно включатся в игру. Ситуация опасная и крайне непредсказуемая, - подчеркнул Марс Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/392662
Теги:
митинг, Бишкек, выборы, Кыргызстан, массовые беспорядки
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