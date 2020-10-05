Политолог: "Ситуация опасная и крайне непредсказуемая"

Очень опасная ситуация, разгоряченная толпа. Вполне может начаться серьезная дестабилизация. Силовики начнали стрелять, а значит, сценарий может быть хуже, чем при событиях 2010 года. Об этом сообщил VB.KG политолог Марс Сариев.

Он акцентировать внимание на том, что участники акции протеста готовы стоять до конца.

- А это значит, что разворачивается совершенно непредсказуемый сценарий. К тому же, здесь сильно натянута пружина регионального противостояния. Пока я не вижу внешних игроков, но если продолжится серьезная буча, они обязательно включатся в игру. Ситуация опасная и крайне непредсказуемая, - подчеркнул Марс Сариев.