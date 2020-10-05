МВД: Ответственность за итог митинга лежит на лидерах нескольких партий

Участников митинга пришлось разогнать с помощью спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отмечают, что призывали митингующих на площади "Ала-Тоо" мирно разойтись.

"Однако участники митинга и его организаторы пытались нарушить общественный порядок и перекрыть движение по проспекту Чуй. Затем они агрессивно начали движение по проспекту Чуй и попытались сломать железные ворота, окружающее здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота", - рассказывают в МВД.

В связи с чем в целях обеспечения безопасности горожан и сохранения спокойствия в Бишкеке митингующих пришлось разогнать с помощью специальных газошумовых средств и водометов.

"МВД ранее распространяло обращение, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан или других незаконных действий, ответственность за это лежит на организаторах митинга, в частности, на лидерах нескольких партий и их активных членов, но, несмотря на это, они нарушили общественный порядок", - отметили в министерстве.

МВД еще раз призывает организаторов и руководителей партий распустить своих сторонников по домам.

В настоящее время милиция работает в режиме повышенной готовности для восстановления общественного порядка в Бишкек.