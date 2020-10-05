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МВД: Ответственность за итог митинга лежит на лидерах нескольких партий

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- Оксана Гут
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Участников митинга пришлось разогнать с помощью спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве отмечают, что призывали митингующих на площади "Ала-Тоо" мирно разойтись.

"Однако участники митинга и его организаторы пытались нарушить общественный порядок и перекрыть движение по проспекту Чуй. Затем они агрессивно начали движение по проспекту Чуй и попытались сломать железные ворота, окружающее здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота", - рассказывают в МВД.

В связи с чем в целях обеспечения безопасности горожан и сохранения спокойствия в Бишкеке митингующих пришлось разогнать с помощью специальных газошумовых средств и водометов.

"МВД ранее распространяло обращение, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан или других незаконных действий, ответственность за это лежит на организаторах митинга, в частности, на лидерах нескольких партий и их активных членов, но, несмотря на это, они нарушили общественный порядок", - отметили в министерстве.

МВД еще раз призывает организаторов и руководителей партий распустить своих сторонников по домам.

В настоящее время милиция работает в режиме повышенной готовности для восстановления общественного порядка в Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/392664
Теги:
выборы, задержание, митинг, нарушения, партии, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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