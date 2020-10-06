Ручной подсчет голосов: пять партий преодолели 7 %-й порог

На 00.00 часов ночи ручной подсчет голосов на выборах изменил процентное соотношение голосов следующим образом:
1. "Биримдик" - 25,98%
2 "Мекеним Кыргызстан" - 24,56%.
3. "Кыргызстан" - 8,96%
4. "Бутун Кыргызстан" - 7,62%
5. "Мекенчил" - 7,26%
6. "Республика" - 5,18%
7. "Ата Мекен" - 3,71%
8. "Ыйман Нуру" - 3,22%
9. "Бир Бол" - 3,21%
10. "Чон казат" - 1,91%
11. "Замандаш" - 2,25%
12. "Социал-демократы" - 1,38%
13. "Реформа" - 0,96%
14. "Мекен Ынтымагы" - 0,59%
15. "Ордо" - 0,17%
16. Партия ветеранов войны в Афганистане - 0,13%
17. Против всех – 1,39%
По сведениям информационной системы Центризбиркома в настоящий момент пересчитан 1 миллион 710 тысяч 230 бюллетеней или 85,9 %.