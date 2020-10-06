В Бишкеке идут столкновения между митингующими и силовиками. Видео с улиц

Разгон митинга на площади Ала-Тоо против прошедших выборов начался в 20.15, после того, как часть митингующих пошли к Белому дому, стали закидывать здание камнями и пытаться перелезть через забор.

Сотрудники силовых структур применили светошумовые гранаты, слезоточивые газ, резиновые пули и иные спецсредства.

Митингующим пришлось покинуть площадь, люди переместились на Киевскую, где началось столкновение с органами правопорядка. Люди закидывали силовиков камнями, те применяли спецсредства для разгонов митингов. При этом, пострадавшие есть с обеих сторон.

Первая волна столкновений продолжалась около двух часов, после чего силовики сосредоточили свои силы на площади Ала-Тоо. Сторонники политических партий собрались на Киевской. Примерно в 22.50 началась новое наступление сил правопорядка. В ход пошли те же спецсредства для разгона митингов. Силовики оттеснили людей к улице Абдрахманова, где столкновения продолжились. Толпа людей не имеет выраженных лидеров.

Проспект Чуй и часть улицы Абдрахманова перекрыли для проезда автотранспортных средств.

Напомним, в понедельник, 5 октября, лидеры 11 политических партий собрали на площади Ала-Тоо своих сторонников, выступив против прошедших накануне выборов в Жогорку Кенеш. Они заявили о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании и в ходе голосования. В частности речь шла о подкупе избирателей. В поддержку политиков собрались порядка 5 тысяч человек, которые заявили о намерении начать бессрочную акцию протеста.