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Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы

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- Бакыт Басарбек
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Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления. Об этом сообщается на странице в соцсети партии.

При этом "Биримдик" призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер.

Напомним, в понедельник, 5 октября, лидеры 11 политических партий собрали на площади Ала-Тоо своих сторонников, выступив против прошедших накануне выборов в Жогорку Кенеш. Они заявили о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании и в ходе голосования. В частности речь шла о подкупе избирателей. В поддержку политиков собрались порядка 5 тысяч человек, которые заявили о намерении начать бессрочную акцию протеста.


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URL: https://www.vb.kg/392672
Теги:
выборы, массовые беспорядки, митинг, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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