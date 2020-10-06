Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша в случае их объявления. Об этом сообщается на странице в соцсети партии.

При этом "Биримдик" призывает к этому и все другие партии, преодолевшие 7% барьер.

Напомним, в понедельник, 5 октября, лидеры 11 политических партий собрали на площади Ала-Тоо своих сторонников, выступив против прошедших накануне выборов в Жогорку Кенеш. Они заявили о многочисленных нарушениях в ходе предвыборной кампании и в ходе голосования. В частности речь шла о подкупе избирателей. В поддержку политиков собрались порядка 5 тысяч человек, которые заявили о намерении начать бессрочную акцию протеста.