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Акимов: Жээнбекову нужно издать указ о назначении новых выборов президента

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- Бакыт Басарбек
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Пока еще действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову ради сохранения порядка и законности в стране необходимо издать указ о назначении новых выборов главы государства и только потом подавать в отставку, если пожелает. Об этом редакции VB.KG заявил основатель политической партии "Чон Казат" Турат Акимов.

При этом, отмечает он, нужно чтобы парламент утвердил этот указ.

- Но раз новый созыв еще не избран, а старый уже считается нелегитимным, то президенту в срочном порядке на встрече с лидерами партии необходимо предложить сформировать Парламент народного согласия (ПНС), который в свою очередь утвердит указ о назначении новых выборов президента. То есть, от каждой партии в Жогорку Кенеш нужно делегировать по 7.5 человека. Итого их будет 120. После этого "ПНС" должен назначить и выбрать "ПНД" - правительство народного доверия. Только тогда законность будет соблюдена, и мы не откатимся назад в беззаконие. Если этого не сделать в стране начнется борьба за трон, что чревато для Кыргызстана новым кризисом власти, - сказал Акимов.

Напомним, сегодня утром на площади Ала-Тоо началась акция протеста партий, несогласных с выборами. Вечером группа граждан предприняла попытку перелезть через забор Белого Дома, после чего начался силовой разгон митингующих. Имеется информация о десятках раненых, в тяжелом состоянии находятся как минимум пять сотрудников правопорядка, уничтожены машины патрульной службы милиции, пострадали сотрудники "скорой", которое выезжали на вызов в эпицентр беспорядков. Через несколько часов противостояния милиции и граждан, силовики отступили. Митингующие вновь заняли площадь Ала-Тоо, а потом захватили здание Белого Дома.


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URL: https://www.vb.kg/392676
Теги:
выборы, митинг, революция, Кыргызстан, Турат Акимов, Сооронбай Жээнбеков
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