"Мы должны показать образец цивилизованного решения передачи власти"

Мы должны продемонстрировать всему миру образец высокой политической культуры, цивилизованного, строго в рамках закона решения вопроса о передаче власти. С таким призывом в соцсетях обратился политик Феликс Кулов.

"Митингующие захватили Белый Дом. Освободили Атамбаева и Садыра Жапарова.

Парламента нет. Президент молчит. Премьер-министр тоже. Подавляющее большинство захвативших Белый Дом - это молодые люди, среди них не было публичных политиков", - констатировал Кулов.

Он отметил, что самое главное сейчас "не допустить разгула анархии, беззакония, мародерства, самосуда, физической расправы с политическими оппонентами".

"Но говорят, что такие факты уже имеют место. Мы должны продемонстрировать всему миру образец высокой политической культуры, цивилизованного, строго в рамках закона решения вопроса о передаче власти. Иначе можем ввергнуть страну в пучину беспредела и хаоса...", - считает Кулов.

Отметим, сегодня ночью митингующими были освобождены Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сапар Исаков, Равшан Джеенбеков.

Протестующими были избиты Адахан Мадумаров и Тайырбек Сарпашев (бывший глава ГРС).