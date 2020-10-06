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"Мы должны показать образец цивилизованного решения передачи власти"

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- Оксана Гут
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Мы должны продемонстрировать всему миру образец высокой политической культуры, цивилизованного, строго в рамках закона решения вопроса о передаче власти. С таким призывом в соцсетях обратился политик Феликс Кулов.

"Митингующие захватили Белый Дом. Освободили Атамбаева и Садыра Жапарова.

Парламента нет. Президент молчит. Премьер-министр тоже. Подавляющее большинство захвативших Белый Дом - это молодые люди, среди них не было публичных политиков", - констатировал Кулов.

Он отметил, что самое главное сейчас "не допустить разгула анархии, беззакония, мародерства, самосуда, физической расправы с политическими оппонентами".

"Но говорят, что такие факты уже имеют место. Мы должны продемонстрировать всему миру образец высокой политической культуры, цивилизованного, строго в рамках закона решения вопроса о передаче власти. Иначе можем ввергнуть страну в пучину беспредела и хаоса...", - считает Кулов.

Отметим, сегодня ночью митингующими были освобождены Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Сапар Исаков, Равшан Джеенбеков.

Протестующими были избиты Адахан Мадумаров и Тайырбек Сарпашев (бывший глава ГРС).


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URL: https://www.vb.kg/392679
Теги:
митинг, президент, революция, Бишкек, Кыргызстан, политика
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