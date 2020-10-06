Садыр Жапаров в шаге от премьерства

Освобожденный из колонии Садыр Жапаров прокомментировал журналистам происходящие в стране события. И он предложил решение, которое может снизить градус напряженности и даст стране возможность выйти из возникшего политического кризиса законным путем.

- Сегодня в стране сложная ситуация. Собравшиеся люди хотят меня посадить (на должность премьера). Заводили меня в Дом правительства. Но я против захвата власти таким способом. Были и случаи, когда захватили министерства. Я им сказал: уходите, если даже сбежал министр, у него есть заместители, которые должны работать в случае ухода главы. Нужны голоса 61 депутата. Если они проголосуют за, автоматически все стабилизируется. Они должны собраться и проголосовать, даже если против. Сейчас они в разных местах. Призываю их собраться и решить, чтобы не было хаоса, - сказал Жапаров.

Он рассказал, что депутаты действующего ЖК боятся, что их побьют.

- Я обратился к людям, чтобы не трогали ни одного депутата. Нас должно признать и мировое сообщество официальной властью. Для этого нужна законность действий, - сказал политик.

Жапаров подчеркнул, что против координационного совета, поскольку считает, что в нем каждый тянет одеяло на себя.

На вопрос, что будет с президентом Сооронбаем Жээнбековым, Жапаров ответил, что тот должен ответить в рамках закона.

- Мы не должны прогонять его. Пока он останется официально президентом. Но он не имеет моральное право занимать этот пост. Власть должна перейти к премьер-министру. Если народ и депутаты поддержат, я согласен быть премьером. Я не против - отметил он.

Это заявление политика можно расценивать как сигнал южным элитам, о том, что их интересы будут учтены. Очевидно, вышедший из тюрьмы Садыр Жапаров прекрасно понимает, что сегодня судьба Кыргызстана во многом зависит от того, как будут реагировать на ситуацию регионы, а в ососбенности юг страны.

Садыр Жапаров попросил также остальные политобъединения не захватывать должности.

- Так не должно быть. Сейчас партии по очереди захватывают телеканалы и другие государственные органы, назначая своих представителей, - сообщил он.

Отметим, если предложение Жапарова будет одобрено депутатами, то политик может стать главой кабинета министров КР, с которым будут работать и Россия, и Китай, и все мировое сообщество в целом.