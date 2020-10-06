В Оше граждане стягиваются на митинг в поддержку Жээнбекова

В городе Ош митинг сторонников Сооронбая Жээнбекова. Пока мирный. Однако уже сейчас протестующие попытались избить представителей партии "Реформа", которые пришли на площадь. В поддержку президента там выступает его брат Асылбек Жээнбеков.

На вопрос о том, когда глава КР выйдет к народу, он не ответил.

К месту митинга стягиваются люди. Пока в городе спокойно. Но ситуацию потихоньку накаляется, в толпе появляются провокаторы. По неподтвержденной информации, представители одной из партий-победителей избили мирных митингующих. Видео публикует телеграмм-канал "Сейчас".

Стоит отметить, что с официальным заявление от его лица выступила его советник Толгонай Стамалиева. Она сообщила, что он в стране.

- И полностью контролирует ситуацию. Он призывал все политические силы страны к благоразумию и предложил пересмотреть выборы, вплоть до аннулирования итогов, - говорится в сообщении от лица Жээнбекова.