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В Оше граждане стягиваются на митинг в поддержку Жээнбекова

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- Виктория Гунгер
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В городе Ош митинг сторонников Сооронбая Жээнбекова. Пока мирный. Однако уже сейчас протестующие попытались избить представителей партии "Реформа", которые пришли на площадь. В поддержку президента там выступает его брат Асылбек Жээнбеков.

На вопрос о том, когда глава КР выйдет к народу, он не ответил.

К месту митинга стягиваются люди. Пока в городе спокойно. Но ситуацию потихоньку накаляется, в толпе появляются провокаторы. По неподтвержденной информации, представители одной из партий-победителей избили мирных митингующих. Видео публикует телеграмм-канал "Сейчас".

Стоит отметить, что с официальным заявление от его лица выступила его советник Толгонай Стамалиева. Она сообщила, что он в стране.

- И полностью контролирует ситуацию. Он призывал все политические силы страны к благоразумию и предложил пересмотреть выборы, вплоть до аннулирования итогов, - говорится в сообщении от лица Жээнбекова.


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URL: https://www.vb.kg/392688
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