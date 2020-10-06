Сооронбай Жээнбеков в Бишкеке. Призывает политические силы к благоразумию

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и контролирует ситуацию. Об этом сегодня, 6 октября, заявила пресс-секретарь президента КР Толгонай Стамалиева.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране", - сказала Стамалиева.

Она отметила, что с учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК КР тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов.

"К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова, подчеркну, будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан. Сейчас он находится в Бишкеке", - отметила Толгонай Стамалиева.