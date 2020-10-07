Президент Трамп триумфально и скандально возвратился в Белый Дом

Президент США Трамп вчера, 6 октября, вернулся в Белый дом в Вашингтоне. До этого Дональд Трамп несколько дней находился на лечении в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Согласно сообщению "Голоса Америки", состояние здоровья президента США Дональда Трампа "отвечает всем требованиям, либо лучше этих требований для того, чтобы он мог быть выписан". Об этом сказали медики, лечившие Трампа от COVID-19 после того, как на прошлой неделе у американского лидера обнаружили коронавирус.

Лечащий врач президента США Шон Конли на брифинге заявил, что Трамп "еще не оправился полностью, но способен отправиться домой".

Между тем авторитетный американский телеканал CNN предупреждает:

- Если вы заболели COVID-19, не ожидайте, что вы получите такое же лечение, как президент Дональд Трамп. Может показаться очевидным, что лидеру страны будут уделяться повышенное внимание и максимально возможная забота. Но некоторые виды лечения, которые он получает, недоступны для широкой публики, - разъясняет CNN.

По мнению CNN, Трамп пытается преуменьшить значение COVID-19, поскольку более десятка человек в его окружении инфицированы.

Трамп пытается преуменьшить значение COVID-19, поскольку более десятка человек в его окружении инфицированы.

- Однако есть почти 210 тысяч американцев, которые умерли за последние несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. И они, конечно, не получили доступа к такому лечению, которое получил Трамп, - заявляет телеканал CNN.