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В результате митинга в Бишкеке пострадали 590 человек, один умер

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- Оксана Гут
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По данным на 08:00 часов 6 октября всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших, из них 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи, отправлены на амбулаторное лечение. 150 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Один человек скончался. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

- В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 288 пострадавших, из них 69 госпитализированы. 5 пострадавших находятся в реанимации.

- В Национальный госпиталь поступили 164 пострадавших, из них 58 пострадавших госпитализированы. 6 человек находятся в реанимации, один пострадавший скончался (неизвестный мужчина, азиатской национальности).

- В Городскую клиническую больницу №1 поступили 30 пострадавших, 23 амбулаторно. 7 человек госпитализированы, из них 1 в реанимации.

- В Чуйскую областную больницу поступили 93 пострадавших, 90 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. Трое госпитализированы, 1 в реанимации.

- В Национальный хирургический центр поступило 15 пострадавших, из них 2 амбулаторно, 13 человек госпитализированы.

Согласно поступившей информации от ГУВД Бишкека, в БНИЦТО и Национальном госпитале с различными телесными повреждениями находятся 46 сотрудников правоохранительных органов. Умерших среди силовиков нет.


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URL: https://www.vb.kg/392695
Теги:
ГУВД, МВД, митинг, погибшие, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, больница, медики
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