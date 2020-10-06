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Банкам рекомендовали сегодня не работать

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- Александра Василькова
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Национальный банк рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Это предлагается сделать для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных.

"В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, Национальный банк рекомендует обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов (по телефону, электронной почте, социальные сети и мессенджеры и др.)", - говорится в сообщении.

Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций.

Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны.


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URL: https://www.vb.kg/392696
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