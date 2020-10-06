Погода
$ 79.50 - 79.80
€ 92.55 - 93.92

Правительство сообщает, что работает в особом режиме

121  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство Кыргызской Республики работает в особом режиме, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. 

Правительство Кыргызской Республики призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию имеющихся вопросов. 

Все вопросы должны быть решены  в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа,  процветания страны.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября митингующие против результатов выборов захватили Белый дом, ГКНБ, а также освободили из под стражи Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова, Сапара Исакова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392698
Теги:
беспорядки, правительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  