Правительство сообщает, что работает в особом режиме

Правительство Кыргызской Республики работает в особом режиме, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка.

Правительство Кыргызской Республики призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию имеющихся вопросов.

Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября митингующие против результатов выборов захватили Белый дом, ГКНБ, а также освободили из под стражи Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова, Сапара Исакова.