"В Жогорку Кенеше уничтожены радиостанция, телестудия и пресс-центр"

Митингующие ночью разгромили телестудию в здании Жогорку Кенеша. Фото разбитой компьютерной техники, аппаратуры и прочего опубликовал пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу.

"Уважаемые коллеги, в связи с ночными событиями были уничтожены радиостанция, телестудия, пресс-центр парламентской прессы, камеры прямого вещания и серверы в главном конференц-зале. Но самое главное, мы надеемся, что наши люди не пострадают, а остальное мы организуем. Сайт kenesh.kg временно недоступен, приносим свои извинения. Мы будем распространять официальную информацию по временной электронной почте. Мы с народом! Пусть наш народ будет в безопасности, а наша страна - единой!", - написал он на своей странице в Facebook.