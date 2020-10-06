Россия теряет влияние в Центральной Азии?

Реакция междунардного сообщества на происходящее в Бишкеке пока нулевая. Нет официальных заявлений ни от глав государств соседних государств, ни от лидеров стран-стратегических партнеров.

Особенно интересно, что по этому поводу молчит Россия. При этом, всего лишь пять дней назад официальный представитель МИД КР Мария Захарова в интервью ТАСС заявляла, что стабильность и процветание стран Содружества Независимых Государств (СНГ) - приоритет для России. Эта беседа шла в контексте предстоящих выборов, в "некоторых из стран содружества".

- Мы заинтересованы в том, чтобы СНГ, был регионом стабильности и процветания. Возможно, вы скажете, что это общие слова, но мне так не кажется. Они простые, они, может быть, даже банальные, но в них абсолютная истина заключается, - подчеркнула дипломат.

Но заметила, что "выборы – это внутреннее дело государств".

- Опять же, мы возвращаемся к этой непреложной истине: нравится это или не нравится, только люди, живущие в государстве, должны и могут определять то, каким они хотят видеть государство, кого они хотят видеть во главе своей страны, - заключила Захарова.

А за два дня до этого интервью в ходе встречи Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина в Сочи, российский лидер заявил, что "Россия последовательно поддерживает усилия руководства Кыргызстана по внутриполитической стабилизации в стране".

- Мы со своей стороны будем делать всё, для того чтобы поддержать и Вас как главу государства, и Кыргызстан, народ Кыргызстана в реализации тех масштабных целей, которые Вы ставите по развитию страны, - сказал тогда Путин.

Сейчас же не звучат никакие заявления ни со стороны российских властей, ни со стороны международных организаций, в которых Кыргызстан состоит вместе с РФ. Хотя, совсем недавно - прямо перед выборами - в Бишкеке находился глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах в ЖК Виктор Гуминский. Он посетил избирательные участки в Бишкеке и заявил, что "процесс голосования проходит в соответствии с требованиями национального законодательства".

Любопытно, успел ли Гуминский покинуть Кыргызстан до начала акций протеста из-за нелигитимности выборов?

Так или иначе, сейчас многие ждут, что скажет России. Станет ли поддерживать действующего президента, как это происходит в Беларуси?

Не исключено, впрочем, что никакой особой реакции от РФ не будет, поскольку есть Украина,Сирия, митинги в Минске и возобновившийся военный конфликт в Карабахе. Все внимание России там, поэтому ее влияние в Центральной Азии и, в частности, в Кыргызстане, неизбежно сокращается.