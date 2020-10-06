Люди, захватившие мэрию, забрали телефон у журналиста VB.KG (видео)

Люди, которые сейчас находятся внутри здания мэрии, напали на журналистку VB.KG. Она вела прямой эфир с места событий.

Одному из находящихся внутри граждан, не понравилось, что корреспондент снимает на камеру мобильного телефона без разрешения. Правда, у кого брать разрешение он не объяснил. Мужчина выхватил телефон, но позже отдал его.

Он признал, что угрожает журналистам за осуществление их работы, объяснив это тем, что "сейчас такое время" и им "по барабану".

Напомним, здания белого дома, мэрии, ГКНБ, прокуратуры и других государственных органов захвачены. Протестующие назначают туда своих руководителей. Сообщается, что исполняет обязанности мэра в Бишкеке бывший кандидат от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиев.