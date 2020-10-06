Кыргызская диаспора в России озабочена событиями на родине

Кыргызстанцы, временно или постоянно проживающие в России, очень встревожены событиями, происходящими на родине. И призывают соотечественников там не поддаваться эмоциям, не идти по пути дестабилизации обстановки в стране.

Об этом сообщают в диаспоральных общественных организациях, действующих в Российской Федерации. Так, по словам председателя Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттокурова, здесь в эти минуты готовят специальное обращение к гражданам республики, к действующему и бывшему президентам Кыргызстана с призывом не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, способствовать ее нормализации. "Это обращение мы сразу же распространим по соцсетям, каналам в интернете", - говорит Аттокуров.

"Известия с нашей родины поступают очень тревожные и соответствующим образом воспринимаются нами, уроженцами Кыргызстана, в России, - делится президент Общероссийского Кыргызского конгресса Кубанычбек Кожоев. – Сейчас здесь утро, но мы находимся на постоянной связи с родиной, выходим на контакты с отделениями нашего конгресса в различных регионах России. Обсуждаем происходящее, думаем, как бы мы могли помочь соотечественникам в Кыргызстане в это сложный для него момент".

"Надо признать, что, к сожалению, в Кыргызстане накопилось немало проблем, которые не получали должного разрешения со стороны властей, - продолжает Кожоев. - Но дестабилизация, противостояние только ухудшат эти проблемы, породят много новых, что ударит и по экономике, и по социальной, другим сферам жизни в республике. Этому надо отдавать отчет, и поэтому первоочередная задача сейчас – принятие всех необходимых мер для стабилизации обстановки, установления общественного порядка, налаживания конструктивного диалога между оппонирующими друг другу сторонами".