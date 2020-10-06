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Митингующие оцепили фасад Белого дома в Бишкеке. (Фоторепортаж)

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- Оксана Гут
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В Бишкеке продолжается массовое собрание возле здания Белого дома. Митингующие уже почти не выкрикивают лозунги, они оцепили фасад Жогорку Кенеша и пропускают внутрь только "избранных". При этом, что происходит в самом здании не ясно, периодически из окон на седьмом этаже выглядывают молодые люди, в том числе девушки. Протестующие требуют их покинуть Белый дом.

Окна на первом, четвертом этажах разбиты.

Ранее стало известно, что многие граждане объединились и вышли на уборку столицы. В том числе они приводят в порядок территорию у БД.

Также у памятника героям апрельской народной революции люди развернули "полевую кухню".

Отдельные группы протестующих направились в сторону Генеральной прокуратуры. Митинги проходят также у зданий МВД и ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/392712
Теги:
выборы, массовые беспорядки, митинг, президент, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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