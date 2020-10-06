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Протестующих в здании МВД нет. Милиция мобилизована и работает

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- Виктория Гунгер
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В здании МВД спокойно. Сотрудники работают в особом режиме. С утра в министерстве внутренних дел находится исполняющий обязанности главы ведомства Курсан Асанов.

- До обеда в здание пытались прорваться протестующие. Они какое-то время находились во дворе здания. Но после того, как к ним вышел Асанов, покинули территорию МВД. Сейчас посторонних поблизости нет. Они сосредоточились в районе Госкомитета нацбезопасности. Милиция находится в состоянии мобилизации. Но после нападения и избиения сотрудников правоохранительных органов, настроение у всех желает оставлять лучшего, - поделился с VB.KG источник в правоохранительных органах.


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URL: https://www.vb.kg/392720
Теги:
МВД, революция, Кыргызстан
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