Правильное решение. Сменился глава Минфина КР

Центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов признали власть народа. На должность главы Минфина единогласно выдвинут исполняющим обязанности министра Кыялбек Мукашев. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточняется, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования Минфина.

- Сейчас все финансовые операции, которые производятся через Министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти, - говорится в информации.

Напомним, ранее эту должность занимала Бактыгул Жээнбаева. Ее работа и отношение к подчиненными подвергались серьезной критике со стороны коллектива, подведомственных подразделений и общества.