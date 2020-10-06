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Правильное решение. Сменился глава Минфина КР

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- Виктория Гунгер
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Центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения Министерства финансов признали власть народа. На должность главы Минфина единогласно выдвинут исполняющим обязанности министра Кыялбек Мукашев. Об этом сообщили в ведомстве.

Как уточняется, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования Минфина.

- Сейчас все финансовые операции, которые производятся через Министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти, - говорится в информации.

Напомним, ранее эту должность занимала Бактыгул Жээнбаева. Ее работа и отношение к подчиненными подвергались серьезной критике со стороны коллектива, подведомственных подразделений и общества.


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URL: https://www.vb.kg/392722
Теги:
Министерство финансов, назначение, революция, Кыргызстан
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