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Закрылся в кабинете. Судебные эксперты требуют увольнения главы ГСЭС

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- Бакыт Басарбек
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Судебные эксперты Кыргызстана открыто призвали главу Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве КР (ГСЭС при ПКР) Акылбека Мусаходжаева покинуть свою должность. Коллективное заявление сотрудников ГСЭС появилось в соцсетях.

"Причинами для этого является возмущение экспертов страны самоуправством и беззаконием, ставшими нормами во время Вашего руководства в ГСЭС при ПРК, которые заключаются в следующем:

Вы за 2 года растоптали практически уничтожили многолетний труд судебных экспертов Кыргызстана. В каждом уволенном вами эксперте лежит вложенный труд заслуженных экспертов-профессионалов.

Вы в свою выгоду, а именно для освобождения мест, ввели в практику необоснованное преследование и гонение экспертов, принуждали к увольнениям высококвалифицированных неугодных для вас сотрудников, имеющих более 10-20 лет стажа с экспертной деятельности", - говорится в коллективном заявлении сотрудников ГСЭС при ПКР.

Также стало известно, что в настоящий момент глава ГСЭС при ПКР Акылбек Мусаходжаев закрылся в кабинете и никого не пускает.


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URL: https://www.vb.kg/392723
Теги:
увольнение, Бишкек, Кыргызстан, скандал, судмедэкспертиза
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