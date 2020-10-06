Закрылся в кабинете. Судебные эксперты требуют увольнения главы ГСЭС

Судебные эксперты Кыргызстана открыто призвали главу Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве КР (ГСЭС при ПКР) Акылбека Мусаходжаева покинуть свою должность. Коллективное заявление сотрудников ГСЭС появилось в соцсетях.

"Причинами для этого является возмущение экспертов страны самоуправством и беззаконием, ставшими нормами во время Вашего руководства в ГСЭС при ПРК, которые заключаются в следующем:

Вы за 2 года растоптали практически уничтожили многолетний труд судебных экспертов Кыргызстана. В каждом уволенном вами эксперте лежит вложенный труд заслуженных экспертов-профессионалов.

Вы в свою выгоду, а именно для освобождения мест, ввели в практику необоснованное преследование и гонение экспертов, принуждали к увольнениям высококвалифицированных неугодных для вас сотрудников, имеющих более 10-20 лет стажа с экспертной деятельности", - говорится в коллективном заявлении сотрудников ГСЭС при ПКР.

Также стало известно, что в настоящий момент глава ГСЭС при ПКР Акылбек Мусаходжаев закрылся в кабинете и никого не пускает.