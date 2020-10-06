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Правительство: Продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работу

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- Екатерина Улитина
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Правительство сделало заявление в связи со сложившейся в стране обстановкой. Кабинет министров Кубатбеко Боронова объявил, что продолжает исполнять возложенные на них обязанности.

Заявление правительства:

Мы, члены Правительства Кыргызской Республики, обращаемся к гражданам Кыргызской Республики с призывом к стабильности и соблюдению действующего в стране законодательства.

Правительство Кыргызской Республики призывает все стороны к соблюдению законности с целью:

1) бесперебойной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики для обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан;

2) сохранении экономической стабильности и возможности продолжения всеми хозяйствующими субъектами экономической деятельности.

Одним из наших приоритетов также является сохранение имиджа страны на международной арене, как суверенного, демократичного и правового государства.

Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызской Республики, продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работу.


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URL: https://www.vb.kg/392729
Теги:
правительство, Кыргызстан
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