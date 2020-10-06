Бизнес-ассоциации КР обратились к народу и лидерам партий

Во избежание дальнейшей эскалации и дестабилизации страны, мы обращаемся к вам с необходимостью законного разрешения ситуации и принятию незамедлительных мер по стабилизации обстановки в стране, говорится в письме.

Приводим полный текст их обращения к кыргызстанцам:

"Народу Кыргызстана

Лидерам политических партий

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Мы, ведущие Бизнес-ассоциации, обращаемся в связи с текущей ситуацией, сложившейся в Кыргызской Республике.

Сегодня предприниматели оказались в тяжелейшей ситуации, их бизнес понес огромные убытки, связанные с пандемией коронавируса. Состояние бизнеса крайне тяжелое. События в стране вызывают озабоченность бизнес-сообщества.

.

Мы призываем в срочном порядке:

1. Вернуть ситуацию в государстве в правовое поле.

2. Созвать парламент на внеочередную сессию.

3. Всем правоохранительным органам обеспечить безопасность населения, охрану частной собственности и объектов предпринимательства.

4. Обеспечить недопущение рейдерских захватов и жестко пресекать попытки мародерства".

Под обращением подписались:

Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов), Национальный Альянс Бизнес Ассоциаций, Ассоциация Агробизнесменов Кыргызстана "Жер азыгы", Ассоциация ювелиров ЕАЭС, Международный деловой совет, Ассоциация малых ГЭС, Женский Форум "Курак", Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана, Ассоциации ювелиров Кыргызстана, Союз ювелиров и предпринимателей Кыргызской Республики, Бизнес-ассоциация JIA, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, Ассоциация аудиторов, Ассоциация таможенных брокеров КР, Ассоциация развития Агропромышленного Комплекса, Ассоциация "Юристы Кыргызстана", Ассоциация Операторов Связи КР, Ассоциация "Кыргызско-Российский Деловой Совет

КАРПОУ, Ассоциация иностранных инвесторов, Ассоциация предприятий лёгкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром", АССЭК "Реформа", Ассоциация агробизнесменов Кыргызстана "Жер Азыгы", Союз банков Кыргызстана, Молочный союз.