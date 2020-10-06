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В Госдуме РФ прокомментировали события в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Одной из причин протестов в Кыргызстане является "незрелость демократии" в стране. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, о чем он заявил РИА "Новости".

"Демократия здесь, с точки зрения реакции на выборы, очень незрелая. Те, кто сегодня штурмует и требует, совершенно не заботятся ни о будущем, ни о целостности страны, и просто сводят счеты – одни с другими", - заявил российский парламентарий. И высказал глубокое беспокойство о будущем Кыргызстана, которое в результате таких событий может, по его словам, "пойти на дно".

"Потому что эти события обладают устойчивой повторяемостью. И зрелости в этом смысле у политиков Киргизии нет. Вчера они говорили, что претензий нет, а сегодня – что это самые грязные выборы за всю историю. И это прямо зависит от того, получили они голоса или нет", - сказал депутат Госдумы.

Вместе с тем он, будучи наблюдателем от Парламентской ассамблеи ОДКБ на выборах в Жогорку Кенеш, отметил высокий уровень их организации.

"Нигде за все время наблюдения за выборами я не наблюдал таких публичных демонстративных мер исключения фальсификаций, вброса бюллетеней, как в Киргизии", - отметил Константин Затулин.

А его коллега, депутат Госдумы Михаил Шеремет, высказал РИА "Новости" мнение, что протесты в Бишкеке являются попыткой внешних сил провести в Кыргызстане "цветную революцию".

Шеремет также выступал в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в Кыргызстане. И они, по его словам, были прозрачными, основания для массовых протестов в стране отсутствуют.

"Все требования по проведению прозрачных выборов были выполнены. Межпартийная конкуренция была высокой", - отметил депутат.

Шеремет считает, что происходящее в Бишкеке является примером вмешательства внешних сил в демократические процессы в соседствующих с Россией странах.


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URL: https://www.vb.kg/392736
Теги:
выборы, митинг, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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