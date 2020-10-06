В ОДКБ с беспокойством следят за развитием ситуации в Кыргызстане

"В ОДКБ с беспокойством следят за развитием событий в Кыргызстане, но считают это внутренним делом страны". Об этом заявил РИА "Новости" пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов.

По его словам, обращений о помощи от властей республики не поступало.

"Считаем, что это внутреннее дело страны, и уверены, что с возникшими проблемами Кыргызстан справиться самостоятельно", - отметил пресс-секретарь ОДКБ.

Одновременно российское информационное интернет-агентство URA.RU сообщило о намерении группы российских офицеров вылететь на российскую авиабазу "Кант" в Кыргызстане. Эта информация распространена со ссылкой на источник в Центральном военном округе РФ, которому структурно подчинена и данная база.

Целью этого визита военных названо установление резервного канала связи.

"До сих пор военнослужащие авиабазы пользовались ресурсами местных властей для организации связи"", - сказал собеседник агентства. Необходимость создания нового канала связана с "последними событиями" в республике.