Асанов дал инструктаж по обеспечению общественной безопасности в Бишкеке

И.о. министра внутренних дел КР, комендант Бишкека Курсан Асанов провел инструктивное совещание с членами ДНД, личным составом МВД и ГУВД Бишкек.

Курсан Асанов дал инструктаж по обеспечению общественной безопасности по городу Бишкек.

Исполняющийся обязанности министра внутренних дел сказал, что важно навести порядок и обеспечить безопасность жителей города Бишкек.

"Призываю всех не поддаваться на провокации и вести себя в рамках закона. Сотрудники милиции вместе с членами добровольной народной дружины должны не допускать противоправных действий, нам важнее покой и безопасность жителей города Бишкек. Совместно с сотрудниками милиции дружинники должны пресекать правонарушения, и провести профилактическую работу", - отметил Асанов.

Расстановка членов ДНД на охрану общественного порядка произведена в соответствии с планами ГУВД г. Бишкек.

В настоящее время личный состав милиции города Бишкек и Ош, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской, Нарынской, Иссык Кульской, Чуйской и Баткенской областей работают в усиленном режиме.

От редакции отметим, что добровольцы-дружинники в Бишкеке создали Телеграм-канал для связи с подвергшимися нападению компаниями.