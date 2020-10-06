Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку. Об этом сообщили журналистам в ходе внеочередного заседания парламента в отеле "Достук".

Ранее сообщалось, что торага созвал внеочередное заседание. Но пройдет оно не в здании Жогорку Кенеша, так как оно разгромлено, а в конференц-зале столичного отеля.

Депутаты так и не смогли собрать кворум с 16.00 часов. По некоторым данным, на заседании присутствуют чуть более 50 парламентариев при необходимость - 61.

Помимо отставки спикера Дастана Джумабекова нардепы решают вопрос назначения и.о. премьер-министра Садыра Жапарова. Он, напомним, был освобожден сторонниками сегодня ночью из тюрьмы.

Меж тем рядом со зданием "Достука" проходит митинг за люстрацию. Активисты требуют поменять "закоренелых" чиновников на молодые кадры.