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Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку

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- Оксана Гут
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Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку. Об этом сообщили журналистам в ходе внеочередного заседания парламента в отеле "Достук".

Ранее сообщалось, что торага созвал внеочередное заседание. Но пройдет оно не в здании Жогорку Кенеша, так как оно разгромлено, а в конференц-зале столичного отеля.

Депутаты так и не смогли собрать кворум с 16.00 часов. По некоторым данным, на заседании присутствуют чуть более 50 парламентариев при необходимость - 61.

Помимо отставки спикера Дастана Джумабекова нардепы решают вопрос назначения и.о. премьер-министра Садыра Жапарова. Он, напомним, был освобожден сторонниками сегодня ночью из тюрьмы.

Меж тем рядом со зданием "Достука" проходит митинг за люстрацию. Активисты требуют поменять "закоренелых" чиновников на молодые кадры.


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URL: https://www.vb.kg/392741
Теги:
выборы, отставка, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Дастанбек Джумабеков
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