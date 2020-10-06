Боронов подал в отставку, Садыр Жапаров назначен премьер-министром КР

Кубатбек Боронов подал в отставку с должности премьер-министра Кыргызстана. Исполняющим его обязанности назначен Садыр Жапаров, вызволенный сегодня ночью из тюрьмы.

Соответствующие решения приняты на заседании Жогорку Кенеша, которое проходит в отеле "Достук". Сначала парламентарии приняли отставку Кубатбека Боронова, а после голосованием назначили на пост Садыра Жапарова.

Отметим, что депутаты долгое время не могли собрать кворум, для принятия решений требовался 61 голос. Известно, что парламентарии голосовали по доверенностям.