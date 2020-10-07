В Кремле надеются на скорейший выход Кыргызстана из сложившейся ситуации

В Кремле обеспокоены событиями в Кыргызстане и надеются, что все силы будут оставаться в конституционном поле. Об этом заявил, по сообщениям российских СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, обеспокоены этим, и мы надеемся, что все политические силы в Кыргызстане найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая там сложилась", - сказал Песков, отвечая 6 октября на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию в КР.

"Сейчас президентом Киргизии является Сооронбай Жээнбеков. Он глава государства в настоящее время, а все остальное – это вопрос внутреннего диалога киргизов, именно они должны урегулировать эту ситуацию", – подчеркнул пресс-секретарь главы России.

Со своим комментарием выступил также Департамент информации и печати Министерства иностранных дел РФ.

"5 октября в Бишкеке прошли митинги с требованием отмены результатов состоявшихся 4 октября парламентских выборов и проведения новых. Акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, в результате чего были захвачены здание парламента и администрации президента, а также Госкомитета национальной безопасности. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие", - констатировали в департаменте.

"Россия, - продолжили в нем, - заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии – своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны. В складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства".

"Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы. Призываем все политические силы в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности", - заявили в Департаменте информации и печати МИД РФ.