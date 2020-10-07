Аксакалы обратились к соотечественникам в Кыргызстане и России

С обращением выступил Совет аксакалов кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Свое послание они адресовали действующему руководству Кыргызской Республики, ее гражданам и соотечественникам в Российской Федерации.

Это обращение, как заявлено, подготовлено "в целях установления, сохранения мира и согласия на нашей родной земле - Кыргызстане, профилактики рисков региональной конфликтности в связи с произошедшими событиями ночью с 5 на 6 октября и после обнародования ЦИК КР предварительных итогов голосования в Жогорку Кенеш".

Совет аксакалов призвал политические силы и граждан КР к "проявлению мудрости и ответственности в сохранении стабильности и безопасности". И выразил уверенность, что в складывающихся обстоятельствах приоритетом останется создание условий для дальнейшего демократического развития Кыргызстана в рамках его Конституции и законодательства.

"Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров мирным путем. Чрезвычайно важным является сохранение имиджа страны на международной арене как суверенного, правого и демократического государства!" – говорится в обращении.

В нем также содержится призыв к соотечественникам, пребывающим в Российской Федерации, не поддаваться на любые попытки использования ситуации с целью дестабилизации в Кыргызстане. Подчеркнуто, что нельзя допустить и переноса напряженности из КР на территорию РФ, создавая конфликтную обстановку в диаспоральной среде.

Аксакалы акцентировали внимание на необходимости "соблюдать и придерживаться законов, проявлять спокойствие, сдержанность, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации ситуации с целью усугубления обстановки".

"Соотечественников убедительно просим не принимать участие в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях, воздержаться от различных призывов в социальных сетях и в разных медиа-платформах к противоправным действиям", - этими словами завершается обращение.