Верховный суд Кыргызской Республики призывает все политические силы и граждан соблюдать закон. Соответствующее обращение разослала пресс-служба ведомства.

Редакция VB.KG публикует тест обращения полностью:

"В эти дни наше общество и каждый гражданин проходят испытание. Все мы должны учитывать уроки прошлого во избежание повторения. Это должно стать непременным и непреложным условием верховенства Закона в повседневной жизни каждого из нас. Иначе не будет твердой гарантии законности и справедливости.

Действия любого человека в конкретной ситуации должны быть понятными и основанными на законе. Всегда во всем и всюду должно присутствовать чувство ответственности.

Верховный суд Кыргызской Республики призывает все политические силы и граждан соблюдать Закон.

Судебная ветвь власти независима. Любое вмешательство недопустимо. Председателей судов избирает судейский корпус судов. Решение этих вопросов прерогатива судей.

Защита прав и свобод человека не мыслима без существования сильной, независимой судебной системы.

Любое внешнее вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия грубо нарушает принцип независимости судей и препятствует нормальной деятельности суда. Такие действия признаются преступными. Законодательство не допускает вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия".