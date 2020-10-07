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"Судебная ветвь власти независима. Любое вмешательство недопустимо"

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- Оксана Гут
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Верховный суд Кыргызской Республики призывает все политические силы и граждан соблюдать закон. Соответствующее обращение разослала пресс-служба ведомства.

Редакция VB.KG публикует тест обращения полностью:

"В эти дни наше общество и каждый гражданин проходят испытание. Все мы должны учитывать уроки прошлого во избежание повторения. Это должно стать непременным и непреложным условием верховенства Закона в повседневной жизни каждого из нас. Иначе не будет твердой гарантии законности и справедливости.

Действия любого человека в конкретной ситуации должны быть понятными и основанными на законе. Всегда во всем и всюду должно присутствовать чувство ответственности.

Верховный суд Кыргызской Республики призывает все политические силы и граждан соблюдать Закон.

Судебная ветвь власти независима. Любое вмешательство недопустимо. Председателей судов избирает судейский корпус судов. Решение этих вопросов прерогатива судей.

Защита прав и свобод человека не мыслима без существования сильной, независимой судебной системы.

Любое внешнее вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия грубо нарушает принцип независимости судей и препятствует нормальной деятельности суда. Такие действия признаются преступными. Законодательство не допускает вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия".


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URL: https://www.vb.kg/392752
Теги:
Верховный суд, закон, массовые беспорядки, митинг, Кыргызстан
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