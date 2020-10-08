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ОБСЕ: Кыргызстану нужен политический диалог ради стабильности и ненасилия

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- Александр Тузов
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Национальный советник по связям с общественностью и СМИ Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Кундуз Рысбек сообщила VB.KG, что вышло в свет официальное заявление Председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о ситуации в Кыргызстане.

Дословно в этом заявлении говорится следующее:

- Председательство ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября.

Мы подчеркиваем необходимость диалога по всему политическому спектру, чтобы обеспечить стабильность и избежать дальнейшего насилия в стране, - сказано в заявлении.

Справочно: в ОБСЕ входят 57 государств-участников с огромной территорией от кагнадского Ванкувера до российскогоВладивостока, включая Кыргызстан. И каждый год ротационным методом Председательство переходит от одной страны к другой; в этом году оно у Албании. ОБСЕ охватывает три части света - Северную Америку, Европу и Азию - и более миллиарда человек.

Советский Союз был одним из государств-основателей ОБСЕ, после его распада все 15 бывших союзных республик стали членами ОБСЕ.


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URL: https://www.vb.kg/392760
Теги:
Европа, насилие, парламент, Кыргызстан, #Выборы2020, ОБСЕ
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