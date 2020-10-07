Сурабалдиева: Нынешний созыв ЖК должен объявить импичмент Жээнбекову

Нынешний созыв ЖК должен объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сегодня на митинге заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, все должно делаться по закону.

- Вчера на площади молодежь делала революцию, проливала свою кровь, а на следующий день неизвестные лица начали делить портфели. Все должно происходить в рамках закона. Мы, депутаты, должны объявить импичмент президенту, который бросил свой народ, который стрелял в свой народ, - заявила Сурабалдиева.

Напомним, в Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг. Присутствуют члены партий "Ата Мекен", "Реформа", "Республика".