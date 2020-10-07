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Сурабалдиева: Нынешний созыв ЖК должен объявить импичмент Жээнбекову

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- Бакыт Басарбек
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Нынешний созыв ЖК должен объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сегодня на митинге заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, все должно делаться по закону.

- Вчера на площади молодежь делала революцию, проливала свою кровь, а на следующий день неизвестные лица начали делить портфели. Все должно происходить в рамках закона. Мы, депутаты, должны объявить импичмент президенту, который бросил свой народ, который стрелял в свой народ, - заявила Сурабалдиева.

Напомним, в Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг. Присутствуют члены партий "Ата Мекен", "Реформа", "Республика".


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URL: https://www.vb.kg/392761
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Эльвира Сурабалдиева
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