Разгромленный отель "Достук" после вчерашнего заседания. Фоторепортаж

Вчера на гостинице "Достук" состоялось внеочередное заседание депутатов. Правда, "пообщаться" с новой властью пришло лишь несколько парламентариев. Присутствовал на нем и избранный исполняющим обязанности премьер-министра КР Садыр Жапаров. Однако, когда обсуждение практически подошло к концу, в отель ворвались около сотни протестующих. Они требовали выдать им Жапарова.

Молодчики громили все вокруг, многие находились в состоянии алкогольного опьянения.

По словам сотрудников "Достука" и прилегающей к ней гостиницы "Империал", на улице протестующих ожидало два черных "Рендж Ровера". После того, как толпа ворвалась в здание из окна одной из машин послышалась стрельба. Также сотрудники слышали, что протестующие выкрикивали: "Партия Кыргызстан". Позже они подходили за чем-то к джипам. Таких волн было три.

Также стало известно, что молодчики ограбили китайцев-иностранцев, которые на тот момент проживали в отеле. Причем, у протестующих был при себе огнестрел. Иностранцев пришлось экстренно эвакуировать со служебного входа. Писать заявление в правоохранительные органы они не стали.

Примечательно, что культурой протестующие явно не отличаются. Отель, как внутри, так и снаружи, завален пустыми бутылками и остатками еды.

То, что осталось после ночного погрома, читатели VB.KG могут оценить в нашем фоторепортаже.