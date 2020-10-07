Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днём рождения

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения.

"В Кыргызской Республике высоко ценят Ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей.

Кыргызстан всегда был и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами", - говорится в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России, а всему многонациональному народу России – мира и процветания.