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Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с днём рождения

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения.

"В Кыргызской Республике высоко ценят Ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей.

Кыргызстан всегда был и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами", - говорится в поздравительной телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во благо России, а всему многонациональному народу России – мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/392769
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, президент
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