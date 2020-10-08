Вступающим в гражданство РФ придется дактилоскопироваться

В России в октябре начинают действовать новые правила для иностранцев и лиц без гражданства, вступающих в гражданство РФ. Им придется, в частности, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Закон о внесении изменений в федеральные законы о гражданстве РФ и об этой регистрации был подписан Владимиром Путиным 13 июля 2020 года. И вступает, как заявлено, по истечении 90 дней со дня его опубликования, то есть, с 13 октября.

Снятие отпечатков пальцев будет обязательным для всех иностранных граждан, вступающих в гражданство РФ, в отношении которых ранее не проводилась государственная дактилоскопическая регистрация. Напомним, что ранее такую процедуру необходимо было проходить только для оформления разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения и патента на работу. Полномочиями по проведению дактилоскопии наделены МВД РФ и его территориальные органы.

Стоит отметить, что дактилоскопическая регистрация недееспособных лиц, как и несовершеннолетних детей должна проводиться в присутствии их законных представителей, а дактилоскопия лиц, ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства, - в присутствии их попечителей.

Кроме того, право на вступление в российское подданство в упрощенном порядке без необходимости соблюдения условий о сроке проживания на территории России получает еще одна категория иностранцев. Это – те, кто проживают в ней и имеют детей, которые являются совершеннолетними и дееспособными гражданами РФ.

Также на упрощенный порядок получения гражданства РФ смогут рассчитывать совершеннолетние иностранцы, на которых было подано заявление на гражданство РФ, когда им еще не исполнилось 18 лет.

По данным Российского статистического комитета, в первой половине текущего года российское гражданство приобрели 159 тысяч иностранцев. Основное большинство составляют выходцы из стран Центральной Азии. В начале этого списка - Узбекистан (28,6 тысячи человек), затем следует – Кыргызстан (19,9 тысячи). А из государств Кавказского региона российские паспорта получили 30 тысяч человек, в том числе из Армении – 15 тысяч.