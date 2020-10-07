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Из офиса захваченного месторождения "Кыргызкомур" вытащили 500 тысяч сомов

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- Екатерина Улитина
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Неизвестные люди, которые накануне захватили одно из месторождений Государственного предприятия "Кыргыз Комур" вытащили из кассы 500 тысяч сомов. Об этом VB.KG сообщила Президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева.

Сейчас работа месторождения практически парализована, однако грузовики с углем продолжают идти, вероятно зарабатывая мимо кассы.

Какие-то люди воспользовались сложившейся политической ситуацией. Это грозит тем, что граждане зимой останутся без топлива. Более того, сейчас под угрозой находятся все стратегические объекты страны - ГЭС, ТЭЦ и так далее. Да, у каждого объекта есть охрана, но ситуация может выйти из под контроля, - сказал Эльвира Боромбаева.

Сегодня создан чат в телеграмме, чтобы объединить усилия для защиты стратегических объектов страны. В чат приглашают сотрудников данных объектов и дружинников, готовых защищать собственность государственных и частных компаний от грабежей. Ссылка на чат по ссылке.

отметим, "Кыргыз Комур" является государственным предприятием по добыче и реализации угля. Компания осуществляет поставке населению ТЭЦ Бишкека и объектам в регионах.


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URL: https://www.vb.kg/392772
Теги:
ГЭС, уголь, Кыргызстан, ТЭЦ
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