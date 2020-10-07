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Руководитель "Достука" рассказала об ужасах в ночь нападения на гостиницу

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- Виктория Гунгер
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Мы считаем, что провокация и разгром гостиницы "Достук" сделаны специально против Садыра Жапарова. Об этом заявила журналистам глава отеля Венера Маймендеева.

Он рассказала, что накануне к руководству гостиницы "Достук" подошли человек 100 и попросили зал для заседания Жогорку Кенеша и представителей правительства.

- Мы согласились и выделили им помещение до 14.00. Однако заседание продолжилось до 21.00. В этот момент на улице стояло около 2 тысяч граждан: сторонники и народные дружинники - те люди, которые приходили с представителями власти помогали нам предотвратить беспорядки. После того, как из отеля выехали все депутаты, а заседание закончилось, к 22.00 стала подходить люди. В основном - подростки от 14 до 22 лет. Они кричали, что они – партия "Кыргызстан". Среди них были певец Мирбек Атабеков и ряд других известных лиц, включая блогеров. Они завели молодежь, а затем ретировались, - говорит Маймендеева.

Пришедшие вели себя крайне агрессивно, складывалось впечатление, что они напичканы психотропными веществами. Они начали кричать и спрашивать, где Садыр Жапаров, что он не должен быть президентом, что они его не выбирали. Затем толпа ринулась в "Достук".

- Внутри осталась я, как руководитель, охрана и арендаторы. Я позвонила Курсану Асанову и его помощникам, просила о помощи дружинников. Страшно, что в момент нападения на гостиницу, в ней находились около 150 девочек-подростков – участниц спортивных соревнований, которые заехали к нам утром. Пришлось создать коридор и экстренно их вывезти в другое место. То, что мы пережили за ночь, трудно передать. Это было даже не мародерство, а какая-то диверсия, направленная на уничтожения народного имущества, - чуть не плачет руководитель "Достука".

По предварительным подсчетам, ущерб от нападения уже составил около полумиллиона сомов.

- До сих пор непонятно, почему они выбрали "Достук". Почти у каждого депутата есть собственный отель. А это народное имущество. Работает здесь в качестве арендаторов тоже народ, которые взяли кредиты, а сейчас итак почти работы нет. Хорошо, что обошлось без жертв. Очень хочется, чтобы новая власть и наши депутаты приняли в этом восстановлении участие. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы они приняли меры к нападавшим. Этих людей можно найти, их запечатлели наши камеры видеонаблюдения. Мы очень надеемся, что такого беспредела больше не повторится, - заключила Венера Маймендеева.


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URL: https://www.vb.kg/392773
Теги:
госимущество, массовые беспорядки, митинг, профсоюзы, Кыргызстан, ущерб, Садыр Жапаров
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