Нацбанк отключил систему SWIFT во избежание вывода капитала из страны

Во избежание оттока капитала из страны система осуществления трансграничных платежей SWIFT отключена. Об этом сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

Она отметила, что приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи.

- Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме, - заключила Аида Карабаева.

Отметим, ранее, 6 октября, Национальный банк в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране. Эту рекомендацию регулятор повторил и сегодня.