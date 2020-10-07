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В КР уже три премьер-министра. Токтогазиев объявил себя главой кабмина

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- Екатерина Улитина
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Тилек Токтогазиев, который баллотировался в депутаты от партии "Ата Мекен" объявил себя премьер-министром на основании того, что его избрали на пост участники митинга на площади.

Ему удалось зайти в дом правительства, который занимают члены самопровозглашенного координационный центр, в составе партий "Чон Казат", "Мекен Ынтымагы", "Ордо", "Ыйман Нуру" и один представитель "Реформы". Там же находится Жанар Акаев. Вместе с Тилеком Токтогазиевым зашли Эльвира Сурабалдиева и другие политики, которых он выбрал.

При этом лидеры партий "Ыйман Нуру" Чынгыз Макешов и "Мекен ынтымагы" Мирбек Асанбеков не могут попасть в здание, так как их не пускают сторонники Садыра Жапарова, который еще вчера объявил себя премьер-министром после заседания депутатов в гостинице "Достук".

В настоящее время в доме правительства собрались представители различных партий, которые намерены обсудить формирование следующего кабинета министров. Садыр Жапаров и его сторонники в заседании не участвуют. Но и без их участия стороны пока не могут прийти к единому мнению. Они на повышенных тонах выясняют, кто из лидеров партий и политиков был с людьми в ночь взятия Белого дома с 5 на 6 октября.

Тем временем, де-юре премьер-юристом остается Кубатбек Боронов, несмотря на сообщение о его отставке и о фактической потере влияния. Отставку премьер-министра и кабинета министров подписывает президент. Сооронбай Жээнбеков, который юридически остается президентом, хотя фактически не контролирует ситуацию, указов об отставке не подписывал.


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URL: https://www.vb.kg/392778
Теги:
Кубатбек Боронов, партии, правительство, Кыргызстан, премьер-министр
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