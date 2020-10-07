"Новые власти" Кыргызстана находятся в контакте с официальной Москвой?

"Мы надеемся на то, что, как можно быстрее, восстановится нормальный демократический политический процесс" и мы "продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном". Об этом в интервью в эфире телеканала Россия24 сказал президент РФ Владимир Путин.

Российский журналист спросил главу государства о его мнении по поводу очередной "острой внутриполитической ситуации" в Кыргызстане.

"Совсем недавно прошли выборы в парламент. Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ.

И то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить. Мы надеемся, что все обойдется мирно. Мы надеемся на то, что восстановится нормальный демократический политический процесс. И, повторяю еще раз, как можно быстрее это должно произойти. Мы в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами этого конфликта, и я хочу надеяться, что после нормализации внутриполитической ситуации мы продолжим реализацию всех наших планов с Кыргызстаном.

Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза, и у нас большой объем совместной работы. Мы оказываем Кыргызстану значительную помощь в выделении кредитных средств, в вхождении как раз в пространство Евразийского экономического союза. Там много вопросов, связанных с таможней, с фитосанитарным контролем и так далее. Мы выделяем значительные ресурсы на то, чтобы Кыргызстан стал полноправным и полноценным членом этой организации. Повторю еще раз, рассчитываем, что все внутриполитические процессы, которые мы наблюдаем сегодня, закончатся быстро без каких-либо потерь", - высказался российский лидер.

Остается открытым вопрос, с кем именно "в контакте" российская сторона и какого "уровня" эти контакты. Можно лишь предположить, что "ушедший в тень" для кыргызстанцев президент Сооронбай Жээнбеков более общителен с российским коллегой. Не стоит сбрасывать со счетов и освобожденного из СИЗО ГКНБ в ночь разгона митинга под домашний арест Алмазбека Атамбаева. У его ставленника, также выпущенного на "недельный отпуск" из колонии, Сапара Исакова, помнится тоже были налажены связи с официальными лицами Москвы.

Что до новоназначенного премьер-министра Садыра Жапарова, то здесь остается только ждать проявления этого контакта. И, возможно, он скоро проявится.

Пока точно известно о состоявшемся телефонном разговоре координатора силовых структур Омурбека Суваналиева с директором ФСБ РФ Александром Бортниковым. По крайней мере об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР. Отмечается, что в ходе разговора были обсуждены вопросы общественно-политической ситуации в Кыргызской Республике. Также вопросы взаимодействия в плане обеспечения национальной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"По словам А. Бортникова, совместная работа будет продолжена между спецслужбами в рамках партнёрских договоров и международных соглашений. Директор ФСБ пожелал скорейшей стабилизации в стране и выразил уверенность в том, что силовые и правоохранительные органы КР смогут нормализировать ситуацию и общественный порядок. В свою очередь, О. Суваналиев выразил А. Бортникову благодарность за поддержку и помощь, оказываемая российской стороной. Беседа прошла в конструктивной и деловой обстановке", - пишет пресс-служба ГКНБ КР.