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"Кыргызалтын" пытается захватить некий Алмаз Туманов

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- Бакыт Басарбек
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Захватить ОАО "Кыргызалтын" уже несколько дней пытается некий Алмаз Туманов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Этот человек называет себя председателем правления компании. Он ссылается, что его назначили новые власти. Однако никаких документов у него о назначении нет. Какие силы представляет этот человек, тоже неясно. Ясно одно, что любыми путями он пытается занять место председателя, пользуясь нынешней ситуацией.

Накануне он попытался с толпой его сторонников прорваться в здание. Однако сотрудники "Кыргызалтына" и народная дружина выгнали его.

Коллектив ОАО "Кыргызалтын" выступает против подобных самоназначений. Сотрудники компании считают, что любые кадровые перестановки должны быть законными и происходить легальным путем", сообщили в предприятии.

Кроме этого, один из филиалов ОАО "Кыргызалтын" "Аффинажный завод" вчера всю ночь пытались захватить неизвестные лица, однако сотрудники охраны КГРК и народные дружинники не впустили их.

"На сегодняшний день "Аффинажный завод" работает в штатном режиме, без перебоев. "Аффинажный завод" - это стратегический объект, и он должен работать без перебоев. Коллектив завода вне политики и призывает соответствующие органы принять меры и не допустить рейдерского захвата и остановки стратегически важного объекта Кыргызстана", - отметили в "Кыргызалтыне".


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URL: https://www.vb.kg/392780
Теги:
Кыргызалтын, революция, самозахватчики, Кыргызстан
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