Возвращение Мелиса Мырзакматова. Бакиевы снова при власти?

Вчера в Ош прилетел Мелис Мырзакматов, ранее занимавший пост градоначальника южной столицы. На родину он вернулся из Турции, где провел в бегстве около семи лет.

По прилету Мырзакматов заявил, что берёт под свою координацию Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. Каким образом он собрался их координировать неясно, а, значит, его действия можно назвать незаконными. Тем более, у этих трех южных областей уже есть свои губернаторы. Причем, многих на днях выбрали местные жители.

"Хозяин" Оша

Личность, как и прилет в страну Мелиса Мырзакматова, сам по себе довольно неоднозначный. Про его "послужной" список и вовсе ходят не самые лучшие истории.

Активизировался "хозяин Оша" еще в прошлом году, создав собственную партию для участия на нынешних выборах в ЖК. Правда, ее не смогли "прокачать", и она вылетела с предвыборной гонки.

Сбежал из страны Мелис Мырзакматов семь лет назад – в 2013 году. Многие еще тогда заявили, что "черный великан", как его именовали, не пошел бы на такой шаг, не будь за его спиной дурных дел. За это время ему так и не хватило смелости вернутся на родину и подавал он голос лишь из-за рубежа.

Правление Мелиса Мырзакматова в Оше пришлось на 2009-2013 годы. Мырзакматов создал тогда региональную партию "Улуттар биримдиги", которая начала превращаться в большую силу республиканского масштаба. Были моменты, когда мэр не считался с центральной властью. В 2013 году Мырзакматов неожиданно был освобожден от должности, позже Ошский городской суд осудил его на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Политику было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением, а он объявлен в розыск.

Примечательно, что Мырзакматова всегда поддерживал бывший лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Он неоднократно заявлял, что Мырзакматов стал политическим репрессантом. Но так ли это?

Трудно не признать, что в момент "мэрствования" "хозяина" южной столицы, его влияние на электорат было достаточно сильным. Но мало кто помнит, как, собственно, "черный великан" оказался на этой должности. А здесь, как раз и кроется, самый важный момент. В том числе, и, возможно, цели нынешнего визита Мырзакматова на родину.

"Верный сторонник Бакиева"

Назначен он был градоначальником города Ош, как и говорилось, в 2009 году – на пике захвата всех значимых должностей в стране сподвижниками и родственниками беглого ныне президента КР Курманбека Бакиева. Оказаться на такой должности постороннему человеку, тем более, в вопросах для Бакиевы особо важных – южных, точно не могло. Противники открыто говорили, что Мырзакматов всегда был, и остается по сей день, ставленником Жаныша и Ахмата Бакиевых. В свое время он получил должность именно за то, что, якобы, выполнял для них "определенную неприятную работу". И то, что Мелис-"хозяин" был поставлен на должность градоначальника на родине бакиевского клана в пик их правления – наглядно показывает, что подобные слухи не лишены оснований.

В Оше Мырзакматова считают почти спасителем за то, что он в свое время не дал Розе Отунбаевой разместить там миротворцев ОБСЕ. Однако, его связи с Бакиевыми вызывают определенные сомнения.

Стоит напомнить, что в 2014 году, аккурат через год после возбуждения на Мелиса Мырзакматова уголовного дела и его бегства из страны, спецслужбы Кыргызстана получили оперативную информацию о том, что Жаныш Бакиев готовит беспорядки в Кыргызстане.

- Это связано с выборами мэра Оша. По оперативным данным, Жаныш Бакиев находится в Урумчи и готовит беспорядки в КР в случае проигрыша Мелиса Мырзакматова на выборах мэра Оша. В этой связи усилены меры безопасности. Правоохранительным органам дано секретное поручение принять все необходимые меры по предупреждению возможной дестабилизации обстановки в стране, - говорилось тогда в сообщении.

Тогда ситуацию, к счастью, удалось замять. Сейчас, когда в стране происходит неясная ситуация с властью, а нового премьера и министров выбирают чуть ли не каждый день. Президент, после взятия Белого дома, заявляет о свой легитимности, а депутаты готовят его импичмент. При этом на юге электорат не может определить свои политические устремления. В этих условиях прилет Мырзакматова может послужить весьма неприятным катализатором для последующей ситуации в стране. Более того, кто не даст гарантию, что со своим верным сторонником не захочет в ближайшее время связаться или уже не связался клан беглого президента КР? Не даст никто гарантию и тому, что Мырзакматов не станет тем связующим звеном, через которого Бакиевы станут осуществлять не только координацию с Кыргызстаном, но и реальную власть, пусть даже на юге. А их целью, в данном случае, будет реальное раздробление республики по региональному фактору.

Опасные амбиции

В свою очередь, высоки и амбиции самого Мелиса Мырзакматова. Увидев, как его встретили в аэропорту сторонники, он вряд ли согласится уже на должность ошского градоначальника. Об этом говорит его заявление об "оптовой" координации трех южный областей КР.

Стоит напомнить и то, что, даже находясь на посту после изгнания Бакиевых, Мырзакматов считал себя "спасителем" и чуть ли не ханом Оша. Он систематически бойкотировал команды Временного правительства, а затем и президента Алмазбека Атамбаева. И вопрос – признает ли он в нынешних условиях очередного президента и не захочет ли, собственно, на его должность в дальнейшем?

Учитывая средства и деньги клана Бакиевых и приезд его ярого сторонника в страну, а также отношение к Мелису южного электората, можно с уверенностью сказать, что бакиевские сторонники постепенно возвращаются на родину. Причем, на ключевые посты. Поэтому, недалек тот день, когда южная часть страны может с таким же восторгом встретить в аэропорту и своих земляков Бакиевых. Ведь, уроки истории, к сожалению, забываются…

Ну а пока, приезд Мелиса Мырзакматова, его взятие под контроль южного региона создает в стране все предпосылки к дестабилизации по региональному вектору, а главное, усилению влияния беглого главы Кыргызстана. А чем это может обернутся для республики, догадаться не сложно.