Садыр Жапаров: Я единственный легитимный премьер-министр Кыргызстана

Единственный легитимный премьер-министр в Кыргызстане - это я. Об этом на пресс-конференции заявил Садыр Жапаров.

"То, что там на заседании Жогорку Кенеша вчера "за" мою кандидатуру было 67 голосов, из них 2-3 по доверенности, мне это озвучили, но документов я не видел. Я не знаю сколько там было на самом деле депутатов, не считал, я даже депутатов некоторых на лицо не знаю. Сегодня я слышал, что депутаты якобы отзывают свои доверенности. Но это нелегитимно. Уже поздно, вчера избрали", - ответил Жапаров на вопрос журналистов о законности своего назначения.

Также он сказал, что считает себя молодым политиком. По словам Жапарова, он уже с утра вышел на работу, не в Дом правительства только из-за сложившейся ситуации.

"Есть некоторые люди, которые ставят мне палки в колеса. Я пока имен называть не буду. Но скажу, что провел переговоры со всеми. Некоторые ставят ультиматумы, торгуются, просят кресло. Например, первого вице-премьер-министра или министра финансов, или силовой блок. Я им ответил, что пусть пока все в правительстве работают на своих местах, назначать пока никого не будем", - отметил Жапаров.